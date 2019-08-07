Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta kaybolan genç kızın cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Bayburt'ta kaybolan genç kızın cesedi bulundu

1 saat önce

Bayburt'ta, 4 Ağustos Pazar gecesinden itibaren haber alınamayan genç kızın cesedi bulundu.

Bayburt'ta kaybolan genç kızın cesedi bulundu, System.String[]
Bayburt'ta, 4 Ağustos Pazar gecesinden itibaren haber alınamayan genç kızın cesedi bulundu.
Merkeze bağlı Akşar köyünde ikamet eden ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Melike Erdoğan'ın (21) bulunması için yürütülen ve dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Giresun'dan gelen dağ komandolar, Bayburt ve Trabzon AFAD, UMKE ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarına köylüler de destek verdi.
Drone ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarının üçüncü gününde Erdoğan'ın cesedi, köydeki gölette bulundu. Ceset, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Melike Erdoğan, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saraya resmi törenle metres alan Kralın annesi: Oğlum biraz zamparadır
Günlük burç yorumları 7 Ağustos 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçilik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar Mansur Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:43:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta kaybolan genç kızın cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]