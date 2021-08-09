Keşfedilen bitki türü Aziz Sancar'ın adını taşıyacak - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Soğanlı Dağları'nda yaklaşık 3 bin rakımda keşfedilen bitki türü, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını taşıyacak.

Bayburt'taki biyolojik çeşitlilik üzerine çalışma yapan Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sefalı, Soğanlı Dağları'nda, farklı olduğunu düşündüğü bir bitkiyi inceledi.

Sefalı, koyu pembe renkli bitkiye ilişkin literatürde yaptığı araştırmada herhangi bir bilgiye rastlamadı.

Çalışmalarını tamamlayan Sefalı, bitkiyle ilgili hazırladığı makaleyi Nordic Journal Of Botany Dergisi'ne gönderdi.

Yaklaşık iki hafta önce yayımlanan makale ile literatüre kazandırılan "arınca" cinsine ait endemik bitkiye, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a atfen "Androsace azizsancarii Sefalı" ismi verildi.

"Bitki, botanik bahçeler tarafından da talep görebilecek güzellikte"

Dr. Öğr. Üyesi Sefalı, AA muhabirine, Doğu Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan bir geçit konumundaki Bayburt'un, biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Özellikle kentin kuzeyindeki Soğanlı Dağları ile güneyindeki Kop Dağı'nın endemik bitki çeşitliliğine ev sahipliği yaptığını belirten Sefalı, yeni bir endemik bitki türü keşfetmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sefalı, kentte ikinci kez bir bitki türü keşfettiklerine dikkati çekerek, "Bitkimiz, Bayburt'un kuzeyinde yaklaşık 3 bin metre rakımda yetişen bir arınca türü. Küçük yapılı bir bitki. 'Çarşak' diye tabir edilen, kırık, küçük taşlık alanda yer alıyor. Bitki, taban yaprakları itibarıyla sculent bitkilere benzemesi, çiçek renginin çekici güzellikte olması ve tüy durumunun farklı olması dolayısıyla diğer akrabalarından ayrılıyor. Bitki, bu özelliklerinden dolayı botanik bahçeler tarafından da talep görebilecek güzellikte." diye konuştu.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Sancar'ı örnek aldığını aktaran Sefalı, kendisine atfen bitkinin Latince ismini "Androsace azizsancarii Sefalı" olarak belirlediklerini dile getirdi.

Bitkinin, dünyada sadece Bayburt'taki Soğanlı Dağları'nın 3 bin metre yükseklikteki bölümünde bulunduğuna işaret eden Sefalı, bir arınca türü olduğundan Türkçe ismini "sancarınca" koyduklarını kaydetti.

Sefalı, "Ülkemizin bilim alanında onuru olan hocamıza, Bayburt Üniversitesi olarak naçizane bir armağan vermek istedik. Aziz Sancar hocamızın ismini, keşfettiğimiz bitkiye verdik. Hocamız da bu durumdan memnun oldu, onur duyduğunu ve bu tip çalışmaları takip ettiğini dile getirdi." ifadelerini kullandı.

"Üniversitemiz, şehrimizin tarihi, coğrafi ve kültürel değerlerine katkı sağlamaya devam edecek"

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise kentte bulunan yeni bir bitki türünün literatüre kazandırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Bitkinin, uluslararası düzeyde saygın bir dergide kayıt altına alındığını ifade eden Türkmen, "Dünya botanik kültürüne geçmiş olan bitkiye, Abdurrahman Sefalı hocamız, ülkemizin en önemli bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismini verdi. Bu hem şehrimiz hem de ülkemiz adına değere dönüşmüş bilim insanına atfedilmesi açısından önemli." dedi.

"Üniversitemiz şehrin tarihi, coğrafi ve kültürel değerlerine katkı sağlamaya devam edecek." diyen Türkmen, bu kapsamda çalışma yürütenlere her türlü desteği sağlamaya gayret ettiklerini bildirdi.

Bayburt'un oldukça zengin bitki türlerini barındırdığını, özellikle yüksek kesimlerde çok sayıda endemik bitki türünün bulunduğunu aktaran Türkmen, "Abdurrahman hocamız, daha önce de başka bitki türlerini literatüre kazandırmıştı. Şimdi çok önemli bir bitki türünü daha literatüre kazandırmış oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte de hocalarımızın hem şehrimize hem ülkemize hem de bilim dünyasına katkılar sağlamasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.