Bayburt'ta kış mevsiminde tüketmek amacıyla turşu ve salça yapımına başlandı - Son Dakika

Bayburt'ta kış mevsiminde tüketmek amacıyla turşu ve salça yapımına başlandı

Bayburt'ta Eylül ayı ile birlikte haftanın belirli günü kurulan pazarlar da vatandaşlar kendi elleriyle yapmayı tercih ettikleri kışlık turşu ve salça için alışverişe başladı.

Bayburt'ta kış mevsiminde tüketmek amacıyla turşu ve salça yapımına başlandı, System.String[]

Bayburt'ta Eylül ayı ile birlikte haftanın belirli günü kurulan pazarlar da vatandaşlar kendi elleriyle yapmayı tercih ettikleri kışlık turşu ve salça için alışverişe başladı.

Bayburtlu vatandaşlar, hazır satın almak yerine kendi elleriyle yapmayı tercih etmesiyle salçalık ve turşuluk biber satın almak için pazarın yolunu tutuyorlar. Pazarda 3 ila 5 lira arasında değişen fiyatıyla satın alınan biberler, kadınlar tarafından evlerde ayıklanarak salçaya ve turşuluklara dönüştürülüyor.

Kışa hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, son haftalarda turşu kurma telaşına düştü. Turşuluk, konservelik ve salçalık ihtiyacını gidermek pazarlara giden vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda alış veriş yapıyorlar.

Uzun süredir pazarcılık yapan Ahmet Demir, sonbahar ayının gelmesiyle turşuluk ve salçalık ürünlerin yapımında artış olduğunu dile getirerek; "Güz ayının gelmesiyle turşuluk başladı. Vatandaşlarımız doğal ürünler tüketmek istediği için kendi ihtiyaçlarını önceden hazırlayıp kış ayı boyunca da tüketiyorlar. Fiyatlarımız ise uygundur. Bir ay sonra Bayburt yerli ürünü bittikten son pazarda fiyatlarda yükselmeler olacaktır. Sattığımız ürünler gayet iyi. Turşuluk ürünlerde de acur, turşuluk salatalık, biber çeşitleri, tarla domatesi, kornişon salata bunların satışı oluyor" diye konuştu.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde kış hazırlıklarını sürdüren Zeynep Kılıç ise kış mevsiminde tüketmek amacıyla turşu, salça ve bu tür yiyeceklerin yapımına başladıklarını söyledi.

Kılıç, kış hazırlıklarının başında pekmez ve turşunun geldiğini belirterek, bu geleneğin yıllar öncesine dayandığını ifade etti.

Yaz mevsiminin ardından hazırlanan kışlık yiyeceklerin, aynı zamanda aile ekonomisine de katkı sağladığını vurgulayan Zeynep Kılıç, "Yöremizde yapılan pekmez, reçel ve turşu kışın marketlerde çok yüksek fiyatlarla satılmaktadır. Biz ev hanımları bu tür yiyeceklerimizi kendimiz hazırlayarak yüksek bedel ödemeden almak zorunda kalmıyor, aile ekonomimize de bir bakıma katkı sağlamış oluyoruz. Hazırladığımız yiyeceklerin büyük bir bölümünü de kendi bağ ve bahçelerimizden temin ediyoruz" dedi. - BAYBURT

Zeynep Kılıç, Bayburt, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 09:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta kış mevsiminde tüketmek amacıyla turşu ve salça yapımına başlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın, transfer için iki oyuncunun ismini verdi: Gökhan Töre ve Josef de Souza'ya sıcak bakıyorum Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkeklerde pay alabilecek İnternet üzerinden oyun konsolu aldı, gelen kargodan kulaklık çıktı MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor Türkiye'de koronadan hangi yaş grubunda kaç kişi öldü? Listede 2 yaşından küçük 6 çocuk var "Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz İkinci el otomobilde büyük tuzak: Aracın kilometresini düşürüp değerinden fazla fiyata satıyorlar Emre Belözoğlu, Cenk Tosun'un transferi için görüşmelere başladı Son Dakika! Batman, Şanlıurfa ve Erzurum'da 7 kaymakam görevden alındı Sergen Yalçın'dan Mario Balotelli itirafı: Transferini ben istemedim Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın Erdoğan'dan korona uyarısı: Vazgeçin şu düğünlerden, yemekli merasimlerden Galatasaray, orta saha için Oghenekaro Etebo ile anlaştı! Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi
Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi         
13:24
Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı         
12:55
"Çiğ köfteli" kadın trafik magandası kamerada! O anları kaydettirip sosyal medyadan paylaştı         
12:24
Demirtaş'ın Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt         
12:17
Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü         
12:12
Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı         
11:58
Sette 3. vaka! Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, koronavirüse yakalandı Sette 3. vaka! Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, koronavirüse yakalandı         
11:21
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı         
11:20
Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı         
11:18
Antep fıstığının kilosunun 60 TL'den 30 TL'ye düşmesi üreticiyi mağdur etti Antep fıstığının kilosunun 60 TL'den 30 TL'ye düşmesi üreticiyi mağdur etti         
11:07
Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak         
11:06
Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı         
11:06
Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti         
11:01
Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi         
10:47
Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu         
10:41
Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar         
10:33
TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde gitti! O anlar kamerada TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde gitti! O anlar kamerada         
10:23
15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı 15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Markete girip birden reyon görevlisini bıçaklamaya başladı! Dehşete düşüren anlar kamerada Markete girip birden reyon görevlisini bıçaklamaya başladı! Dehşete düşüren anlar kamerada         
09:44
Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi         
09:36
Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
09:25
Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor         
09:19
Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi         
08:17
Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı         
08:13
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi         
07:50
MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu         
07:16
Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi         
23:37
Eran Zahavi'nin eşinden Fenerbahçe açıklaması: Taraftarın yerinde olsam, ben de gelmesini isterdim Eran Zahavi'nin eşinden Fenerbahçe açıklaması: Taraftarın yerinde olsam, ben de gelmesini isterdim         
23:03
Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak         
22:27
Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır         
20:55
Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2020 16:01:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt'ta kış mevsiminde tüketmek amacıyla turşu ve salça yapımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei