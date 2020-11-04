Bayburt'ta kışın habercisi "Lahana" tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

Bayburt'ta kışın habercisi "Lahana" tezgahlarda yerini aldı

04.11.2020 10:34
Bayburt'ta kışın habercisi

Bayburt'ta kış sezonunun habercisi olan ve gözde ürünlerden Bayburt lahanası üreticileri olan bağcılar tarafından satışa sunuldu.

Bayburt'ta kış sezonunun habercisi olan ve gözde ürünlerden Bayburt lahanası üreticileri olan bağcılar tarafından satışa sunuldu.

Her yıl Kasım ayının ilk günlerinde satışa çıkan ve Kasım ayı sonuna kadar hasadı tamamlanan Bayburt lahanası taşıdığı özelliklerle çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından tercih edilen ürünlerin ilk sırasında yer alıyor.

Özellikle doğal yapısıyla ve uzun süre dayanıklı olması nedeniyle tercih edilen Bayburt lahanasının başta turşusu olmak üzere, çorbası ve sarma dolması şehrin lezzet kültürleri arasında yerini alıyor.

Bayburtlu üretici Kenan Tekdemir tamamen organik olarak ürettiği lahanaları el minibüsü ile satışa sundu. Baba mesleği olarak 30 yıldır uğraştığı bağcılıkta çokça ürün yetiştirdiğini söyleyen Tekdemir, Bayburt lahanasının Kasım ayı başı itibariyle alıcılarını beklediğini söyledi.

Tekdemir, "Kimyasal hiçbir gübre kullanmadan ürettikleri lahanaları sağlık açısından da çokça faydalı" dedi. - BAYBURT

Bayburt'ta kışın habercisi Lahana tezgahlarda yerini aldı
Bayburt'ta kışın habercisi Lahana tezgahlarda yerini aldı

Bayburt, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta kışın habercisi 'Lahana' tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika


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