Bayburt'ta Kızılay vatandaşlara yardım ulaştırdı - Son Dakika

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Bayburt'ta Kızılay vatandaşlara yardım ulaştırdı
6 saat önce
Bayburt Kızılay Şubesi Genç Kızılay Birimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşlara yardım ulaştırdı.
Bayburt Kızılay Şubesi Genç Kızılay Birimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşlara yardım ulaştırdı.
Şube Başkanı Hümeyra Çelik, yaptığı açıklamada, birimlerle birlikte söz konusu mücadelede üzerlerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirdiklerini belirtti.
Çelik, her zaman ihtiyaçlının yanında ve yardımında olduklarını vurgulayarak, Genç Kızılay gönüllülerinin, 20 yaş altı çocuk ve gençlerin sokağa çıkma yasağı dolayısıyla sıkıntı yaşayanlara ekmek ve diğer ihtiyaçları için "biz buradayız ve hep yanınızdayız" diyerek yardım ulaştırdığını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:22 Kaynak: AA
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