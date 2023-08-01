Bayburt'ta köpek saldırısına uğrayan çocuk kıl payı kurtuldu

Bayburt'ta köpeklerin saldırısına uğrayan çocuklardan Ahmet Emir Köse, kaçarken otomobilin altında ezilmekten kıl payı kurtuldu. Kolu kırılan ve hastanede tedavi altına alınan çocuk, büyük korku yaşadığını belirtti. Torunu için telaşlandığını söyleyen dede Abbas Köse ise Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye seslenerek "Yetkililerden ricam olacak, bu hayvanlar acilen toplanıp barınaklara götürülüp orada bakılsın." dedi.

KAÇARKEN ARABA ÇARPTI

Bayburt'un Şingah Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Ahmet Emir Köse ve Alperen Canarslan isimli iki arkadaş eve döndükleri esnada Türkiye'de beslenmesi yasak olan ırk grubundaki Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradılar. Kangal türü sokak köpeği ile Pitbull cinsi köpeğin bir anda önlerine çıkmasıyla panik yaşayan iki arkadaş, ne yapacağını şaşırıp sağa sola kaçmaya başladılar. Evlerinin alt tarafından gelen arabayı görmeyen Köse, otomobille burun buruna geldi. Arabanın yavaş hızla gelmesi Köse'nin hayatını kurtarırken, çarpmanın şiddetiyle 14 yaşındaki çocuğun kolu kırıldı.

Yaşadıkları olayı korku dolu gözlerle anlatan Ahmet Emir Köse ve arkadaşı Alperen Canarslan, akşam saatlerinde dışarıya çıkmaktan korktuklarını ve kendilerinde artık köpek fobisi oluştuklarını söylediler.

"TELAŞLA KOŞMAYA BAŞLADIM"

Etraftan geçen duyarlı bir vatandaş, durumu Köse'nin ailesine bildirdi. Ailesinin apar topar hastaneye götürdüğü Köse'nin kolu alçıya alınarak, tedavisine başlandı. Yaşadığı olayı anlatan Köse, "Saat 21.00 sıralarında Fenerbahçe maçını izlemek için arkadaşımla çarşıya gitmiştik. 23.00 sularında da eve dönerken yan taraftan Pitbull ve Kangal önümüze çıktı. Arkadaşım yukarı tarafa doğru kaçtı, ben ise telaşla aşağı tarafa koşmaya başladım. Sonra arabaya çarptım, kolum kırıldı. Ardından babam, dedem hemen taksi çağırıp beni hastaneye götürdüler, kolumu alçıya aldılar. Bana çarpan araba kaçmayıp ailem gelene kadar da başımda bekledi" ifadelerini kullandı.

"KORKUMUZ OLUŞTU"

Canlarını kaçarak kurtaran çocuklardan Alperen Canarslan, "Eve doğru Ahmet ile birlikte geliyorduk. Bir tane Pitbull, arkasından da Kangal birden üzerimize koşmaya başladılar. Ben yukarıya, Ahmet Emir ise aşağıya doğru kaçtı ve arabaya vurdu. Köpeklere yönelik biraz korkumuz oluştu, gece dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz" dedi.

"AKŞAM DIŞARI ÇIKAMIYORUZ KORKUDAN"

Ahmet Emir Köse'nin dedesi, Abbas Köse ise yetkililere seslenerek, başıboş sokak hayvanları için gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istedi. "Bugün bize, yarın bir başkasına, belki biz şanslıydık ama herkes bu kadar şanslı olmayabilir" diyerek serzenişte bulunan Abbas Köse, "Torunum Ahmet Emir, eve gelirken köpeklerin saldırısına uğradı. Kaçayım derken üstten gelen arabayla burun buruna geldi ve arabaya çarptı. Arabanın önüne düşse belki de arabanın altında kalacaktı. Çok şükür sadece kolu kırıldı, biz canından olmayıp sadece kolunun kırılmasına sevinir olduk. Benim yetkililerden ricam olacak, bu hayvanlar acilen toplanıp barınaklara götürülüp orada bakılsın. Bugün bize olan yarın bir başkasına da olabilir. Yakında okullar açılacak, sabahın erken saatlerinde çocuklar okullarına gidecekler, her şey olabilir. Yetişkin olarak bizler de köpeklerden korkuyoruz, köpeğin bir anda ne yapacağı belli değil. Korkumuzdan akşam saatlerinde dışarıya çıkamıyoruz, çocuklar da hala daha korkuyorlar. Köpek sesi duyunca korkup eve kaçtılar. Yetkililer lütfen gerekenleri yapsınlar" sözlerini kullandı.