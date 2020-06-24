Bayburt'ta koronavirüs önlemlerinin ardından cemaatle ilk sabah namazı kılındı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'ın, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusunun ardından kentteki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.

Bayburt 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.

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