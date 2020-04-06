Bayburt'ta Kovid-19 önlemleri - Son Dakika

Bayburt halk pazarında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler, titizlikle uygulanıyor.

Kentte pazartesi günleri kurulan pazarda, tezgahlar arasında 3 metre mesafe olmasına dikkat ediliyor.

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eldiven ve maske dağıttıkları pazarcılara uymaları gereken hijyen kuralları hakkında bilgi veriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de alışverişe gelen vatandaşları yeni kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Özellikle yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce "seçmece" olarak alınmasının engellenmesi gerektiği üzerinde duran zabıta ekipleri, pazarcılara maske ve eldivenlerini takarak satış yapmaları gerektiğini belirtiyor.