Bayburt'ta Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

Bayburt'ta, İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında polis, zabıta, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ettiler.

Sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunda iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunan ekipler, işlek caddeler başta olmak üzere dışarıda bulunan vatandaşlardan da tedbirlere uymalarını istediler.