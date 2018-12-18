Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Köy Yollarına Otokorkuluk Yapılıyor

Bayburt'ta Köy Yollarına Otokorkuluk Yapılıyor

43 dakika önce

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Özel İdare aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmalarla il genelindeki köy yollarında standartların her geçen gün yükseldiğini söyledi.

Bayburt'ta Köy Yollarına Otokorkuluk Yapılıyor, System.String[]
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Özel İdare aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmalarla il genelindeki köy yollarında standartların her geçen gün yükseldiğini söyledi.

Pehlivan, köy yollarında trafik güvenliği açısından tehlike arz eden bölgelerde İl Özel İdare aracılığıyla otokorkuluk uygulamasının başladığı Taht grup yolundaki çalışma alanında incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Çalışmaların yapıldığı alandaki incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pehlivan, "Şu anda İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında olan ve grup yol olarak tabir edilen yolların yüzde 95'i artık asfalt yapıldı. Bundan sonra özellikle bu yollarda vatandaşların araçla seyrederken kışın kar ve buzda, bahar aylarında da yağmurlu havalarda uçurumlu bölgelerde can ve mal tehlikesi riski bulunan noktalarda otokorkuluk çalışması başlattık." dedi.

Vali Pehlivan, çalışma kapsamında ilk olarak 13 köy yolunun bulunduğu ve Taht grup yolu olarak adlandırılan bölgedeki Yolaşık mevkisinde otokorkuluk yapım işinin başlatıldığını belirterek, şunları ifade etti:

"Bu örnek teşkil edecek bir çalışma. Aynen kara yollarında olduğu gibi Bayburt'taki köy yollarımızda grup yollarından başlamak üzere önümüzdeki yıllarda da bu çalışmaları inşallah devam ettireceğiz. Bu çalışmadaki temel amacımız vatandaşlarımızın bu yollardan gidip gelmesini sağlamak. Bu yolları öğrencilerimizi taşıyan servis araçlarımız da var. Yine öğrencilerimizde bu yollardan servis araçlarıyla daha güvenli bir şekilde okullarına gidip gelecek."

Pehlivan'a, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ile İl Özel İdaresi'nin bazı çalışanları eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:09 Kaynak: AA

Hamza Pehlivan, Bayburt, Güncel
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