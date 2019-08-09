Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta köylüler, güneş altında patos vuruyor
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Bayburt'ta köylüler, güneş altında patos vuruyor

1 saat önce

Bayburt'ta tarımla uğraşan köylüler, 30 derece sıcaklığın altında hayvanlarının kışlık yiyeceğini çıkarmak için patos vuruyor.

Bayburt'ta köylüler, güneş altında patos vuruyor, System.String[]
Bayburt'ta tarımla uğraşan köylüler, 30 derece sıcaklığın altında hayvanlarının kışlık yiyeceğini çıkarmak için patos vuruyor.

Çiftçiler, güneşli ve sıcak hava da arpa ve buğday hasadı için sabahın erken saatlerinde işe koyulup, işleri yetiştirebilmek için günün en sıcak saatinde bile hummalı bir şekilde çalışıyor. Bir taraftan ürününü toplayan köylüler, diğer taraftan da topladığı arpa ve buğdayını traktörün arkasına bağladığı patosa atarak, saman, ve arpasını ayırıyor.

55 yıldır çiftçilik yaptığını ifade eden Kemal Semiz, "Ben 75 yaşındayım. 55 senedir çiftçilik yapıyorum. Buralarda normal, çiftçilik baba mesleğidir. Hayvancılık yaptın mı? Yapacaksın. Bu memlekette hayvancılık üzerinedir. Hayvancılık yapmasan ne yapacaksın. Fabrika yok, iş yeri yok. Ben babamdan aldım, gençlerde bende aldı devam ediyor" dedi.

Sıcak havada çalışmanın zor olduğuna dikkat çeken Semiz, "Biraz zor, ama yapacağız" diyerek güneş altında çalışmaya devam etti.

Bayburt'ta bu yıl havaların kurak geçmesinden dolayı mahsullerinin beklentilerinin altında olduğunu belirten köylüler, elde ettikleri mahsullerin tarlada kalmaması için sıcak havaya rağmen akşam saatlerine kadar çalışıyor. - BAYBURT
Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
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