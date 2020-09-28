"Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi - Son Dakika

"Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi

Bayburt'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayanların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında Valilik ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

Bayburt'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayanların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında Valilik ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

Vali Cüneyt Epcim, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, projeyi uygulama noktasına gelen birkaç ilden birinin Bayburt olduğunu söyledi.

Bunun kent için önemine işaret eden Epcim, " Türkiye'de köylerini en çok seven insanları ben Bayburt'ta gördüm. Gurbette yaşayan Bayburtlular köylerine dönmek için can atarlar. Bu proje eminim ki asgari ücretle çalışıp büyük şehirlerde zorluk yaşayan Bayburtluların da köylerine dönüp, özellikle koyunculuk alanında üretim yapma kapasitelerini geliştirecektir." dedi.

Vali Epcim, proje kapsamında özellikle yerli ırk koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve vatandaşların hayat standardının yükseltilmesinin hedeflendiğini belirterek, bölgede Karaman ve Merinos cinsi koyun üretiminin yaygın olarak yapıldığını kaydetti.

Kentin toplam yüz ölçümünün yüzde 60'ının meralardan oluştuğunu, dolayısıyla bu proje açısından Bayburt'un Türkiye'de çok özel bir yere sahip olacağını ifade eden Epcim, şunları söyledi:

"Son yıllarda küçükbaş hayvan sayımızda biraz artış var. Özellikle son 1-2 yıldır yüzde 30 civarında bir artışa doğru gidiyoruz. Fakat rakamımız şu anda 35 bin civarında. Bu 35 bin rakamını proje kapsamında 4 kat artırabileceğimizi değerlendiriyoruz. Köylerimizde bunu yapabilecek üreticilerimizin olduğunu görüyoruz. Ziyaret ettiğimiz köylerimizde birçok vatandaş bu konuyla ilgili bir finans bulunup bulunamayacağını sorduklarında bizler de bu projeden bahsetmeye başladık. Projeye desteklerinden dolayı Ziraat Bankasına teşekkür ediyoruz."

"Devlet, Ziraat Bankası aracılığıyla bu imkanı Bayburt köylüsüne sunuyor"

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal da projenin önemine dikkati çekerek, "Düşünün ki 100 bin lira para verilecek size, 100 koyun elde edeceksiniz. Sıfır faizle bu para size verilmiş olacak. İlk yıl hiçbir ödeme yapmayacaksınız. İkinci yıl kuzular piyasaya arz edilme imkanına kavuştuklarında 6 yıllık bir zaman diliminde de koyununuzu, kuzunuzu pazara sürerek borcunuzu ödeyeceksiniz. Bu çok büyük bir imkan. Bu imkanı her baba oğluna yapmaz ama devlet Ziraat Bankası aracılığıyla bu imkanı Bayburt köylüsüne sunuyor." diye konuştu.

Battal, proje dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Ziraat Bankası Trabzon Bölge Müdürü Murat Alkan ise uygun şartları taşıyan yetiştiricilere Ziraat Bankasının faizsiz 100 bin liraya kadar yatırım kredisi kullandıracağını belirterek, proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Törene, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ve siyasi parti temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var projesi
Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var projesi
Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var projesi
Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var projesi

Ziraat Bankası, Protokol, Valilik, Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var' projesi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

19'u futbolcu 41 kişinin korona olduğu Flamengo, hükmen yenilgiden son anda kurtuldu İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı Genç kadın, "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" deyince kocası tarafından bıçaklandı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Gasbettiği 267 bin lira değerindeki saati makatına sakladı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
23:56
Dünya Sağlık Örgütü, düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon koronavirüs hızlı test kiti sağlayacak Dünya Sağlık Örgütü, düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon koronavirüs hızlı test kiti sağlayacak         
22:45
Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş         
22:20
Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında         
22:11
Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz         
21:20
Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı         
19:49
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 01:02:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei