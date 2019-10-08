Bayburt'ta kültür kampı düzenlendi

Bayburt Tarih Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) tarafından yürütülen "Gençlik, Kimliğiyle Buluşuyor" Projesi kapsamında "Kültür Kampı" etkinliği düzenlendi.

Çoruh Nehri kenarındaki eğitim kampına katılan 41 genç, eğitici, eğlendirici, sportif ve kültürel etkinlikler yaptı.

Kampın, gençlerin, zamanlarını çeşitli sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri, öz güvenlerini artırmaları ve kendilerini ifade etmelerini amaçladığı belirtildi.

BAYDER Başkanı Fatih Dündar, yaptığı açıklamada, kültür kampının gençlerin zaman yönetimi kazanmaları, sosyal rol ve sorumluluk almaları, doğa bilinci ve çevre duyarlılığı kazanmaları bakımından oldukça verimli geçtiğini belirterek desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığına teşekkür etti.