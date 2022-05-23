Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlar aşılanıyor - Son Dakika
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Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

23.05.2022 09:04

Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlar aşılanıyor Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesinde Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, köy köy dolaşarak büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapıyor.

Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

BAYBURT - Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesinde Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, köy köy dolaşarak büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapıyor.

Hayvan hastalıkları ile mücadele programı çerçevesinde şap hastalığı ile mücadele amacıyla her yıl uygulanmakta olan büyükbaş hayvanlarda şap aşılaması Bayburt'ta da devam ediyor. Kurban Bayramına az bir zaman kala, bayram öncesi büyükbaş hayvanlara köy köy gezerek sağlık taraması ve şap aşılarını yapan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, aşılamanın yanı sıra yeni doğan hayvanların tanımlanması, kayıt altına alınması için küpeleme işlemi de gerçekleştiriyor.

Aşılama ve küpeleme işlemi yapan veteriner hekimler, hayvanları olan çiftçilerin farklı sorunlarına da çözüm üreterek, yardımlarına koşuyor. Ortalama günlük bin ile bin 500 arasında aşılama ve küpeleme yapan veteriner hekimler, Kurban Bayramı öncesinde aşısı yapılmamış hayvan kalmaması için çaba sarf ediyor. Bayburt'a 35 kilometre uzaklıkta bulunan Yaylapınar köyünde aşılama ve küpeleme çalışması yürüten veteriner hekimler, bununla birlikte her gün Bayburt'un en uzak ve yüksek rakımlı köyleri başta olmak üzere köy ve beldelerde soğuk havaya aldırış etmeden ahırlardaki hayvanlara ulaşarak aşılarını yapıyor. Tavukları ve horozları sebebi bilinemeyen bir nedenden rahatsızlanıp ölen Emine Kaldırım'ın tavuklarını inceleyen veteriner hekimler, ölen tavuktan numune alarak incelenmesi için Bayburt'a götürdü. Veteriner hekimler, yaşayan ve hastalıklı halde olan tavukları muayene etti, Kaldırım'a yapılması gerekenler hakkında bilgi verdiler. Muayenesi yapılan tavuk ve horozların ardından büyükbaş hayvanlarını aşılayan veteriner hekimlere teşekkür eden hayvan sahibi Kaldırım, "Veteriner hekimler Bayburt'tan geldiler Kurban Bayramı öncesi hayvanlarımı aşıladılar. Ben de onlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, çok memnun oldum" şeklinde konuştu.

Bayburt Tarım İl Müdürlüğünün her zaman kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden köy sakinlerinden Reşit Kaldırım isimli vatandaş ise, "Biz Kurban Bayramı nedeniyle hayvanlarımıza aşı yapılması için Bayburt Tarım İl Müdürlüğüne müracaat etmiştik, onlar da geldiler, aşılama ve küpeleme işlemi yaptılar. Ayrıca diğer buzağılarımızın da küpelerini takıp, aşılarını yaptılar. Tarım İl Müdürlüğümüze, veteriner hekimlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Veteriner hekimler, köydeki tüm hayvanların aşılama ve küpeleme işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Öte yandan aşı ve küpeleme önümüzdeki günlerde de devam edecek, şap aşı programı dahilinde aşılanmamış, küpelenmemiş hayvan kalmayacak.

Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlar aşılanıyor
Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlar aşılanıyor
Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlar aşılanıyor
Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlar aşılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlar aşılanıyor - Son Dakika
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