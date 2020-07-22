Bayburt'ta kurbanlıklar pazara indi - Son Dakika

Bayburt Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Yaklaşık bir ay önce hizmete açılan modern canlı hayvan pazarında vatandaşlar kurbanlık almak, üreticiler ise ellerindeki hayvanları satmak için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Bünyesinde kapalı ve açık olmak üzere iki pazar barındıran ve toplam 9 dönüm alan üzerine kurulu Modern Canlı Hayvan Pazarı, 3 bin küçükbaş ve 3 bin büyükbaş olmak üzere toplamda 6 bin kapasiteye sahip. Ayrıca pazarda bulunan sosyal donatılarda alış veriş yapmaya gelen vatandaşlarımız için bay-bayan wc ler, mescit, çay ocağı ile lokanta da mevcut.

Bayburt'u tarım ve hayvancılık alanında bölgesinde önemli bir konuma taşıyacak olan Modern Canlı Hayvan Pazarı'nda il dışından getirilen hayvanlar için yerleşkede yer alan ahırlar da hizmet veriyor.

Halkın rahat bir şekilde alış verişini gerçekleştirmesi yönünde Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Müdürlüğü ekipleri yoğun gayret sarf ediyor.

Hayvan satışlarının pandemi nedeniyle önceki yıllara göre daha az olduğunu söyleyen hayvan satıcısı Mehmet Nasır, "Hayvanlarımızı canlı hayvan pazarımıza indirdik, satış ve müşterilerimizi bekliyoruz. Satışlarımız şuanda pandemi nedeniyle biraz sakin. Canlı hayvanlarımızın kilogram fiyatı ise 25 ile 30 kilogram arasında değişiyor" diye konuştu.

Bir başka hayvan satıcısı Kürşat Tokgöz ise, "Kurban kesmek isteyen vatandaş dişine, kulağına bakacak. Kanın aktığını görecek ve dine uygun kurbanlığını kesmiş olacak" diye konuştu. - BAYBURT