Bayburt'ta kurtuluş mücadelesi canlandırıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta kurtuluş mücadelesi canlandırıldı

7 saat önce

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kurtuluş mücadelesi canlandırıldı.

Bayburt'ta kurtuluş mücadelesi canlandırıldı, System.String[]

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kurtuluş mücadelesi canlandırıldı. Sahnelenen kurtuluş mücadelesi protokol ve vatandaşlar tarafından beğeni ile izlendi.


Kutlama törenleri sabah saatlerinde Saray Bahçesi'ndeki çelenk töreni ile başladı. Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından alandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrasında saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Saray Bahçesi'ndeki törenin ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde kutlamalar için alana geçildi.


Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Topçu Yarbay Recai Yılmaz'ın konuşması sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet protokolünün kutlama telgrafları okundu. Tören Ermeni mezalimi ve şehrin Türk birliklerince düşman işgalinden kurtarılışını konu edinen gösterilerle devam etti. Mehteran ve halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından kutlamalar sona erdi.


Kutlama törenine Vali Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Gümüşhane - Bayburt Bölge Barosu Başkanı Serkan Pekmezci, Vali Yardımcıları Halit Benek ile Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:56 Kaynak: İHA
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