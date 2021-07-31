Bayburt'ta lisedeki kantinin sorumlusu "dürüstlük" - Son Dakika

Bayburt'ta bir lisede yaz kursları döneminde hayata geçirilen "Güven Kantini" adlı projeyle öğrencilerin dürüstlükle ilgili davranışlarının pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Bayburt Fen Lisesi idarecileri tarafından, yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan öğrencilerin ihtiyacının karşılanması için "Güven Kantini" adı altında, görevlisi bulunmayan kantin uygulaması hayata geçirildi.

Kantinden alışveriş yapan öğrenciler, aldıklarının ücretini kasaya bırakıyor. Uygulamanın ilk gününden bu yana kantin kasası hiç açık vermedi.

Okul Müdürü Ali Şahin, AA muhabirine, yaz dönemindeki kurslara katılan yaklaşık 80 öğrencinin uygulamaya çok güzel adapte olduğunu söyledi.

Uygulama ile öğrencilerin hem ihtiyaçlarının karşılandığını hem de onlara verilen değer ve güveni gösterebildiklerini dile getiren Şahin, "Öğrencilerin bir kısmı pansiyonda yemek ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar ama büyük bir bölümü de ihtiyaç duydukları malzemeyi okul dışına çıkıp akaryakıt istasyonu veya belli mesafedeki marketlere giderek karşılamak zorunda kalıyor. Bu gidiş gelişlerde herhangi bir olumsuzluk olmasın hem de öğrencilerimize güvendiğimizi göstermek adına böyle bir uygulama yaptık." dedi.

Kurs süresince uygulamanın süreceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Uygulama güzel, herhangi bir sıkıntı yok. Bütçemiz denk gidiyor. Parası olmayan çocuklar da daha sonra getirip bırakıyorlar. Öğrencilere güvendiğimizi göstermek adına bir kasa koyduk. Çocuklar kendileri hesaplıyorlar, ne aldılarsa miktarını oraya bırakıyorlar. Bu anlamda da bir sıkıntı yok. Bazen az miktarda para üstü bırakan öğrencilerimiz de oluyor, o para da kasamızda duruyor."

Öğrencilerden Ayşe Melek Tataroğlu da müdürleri ve öğretmenlerinin kendilerine güvenmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Uygulamayı güzel bulduğunu ifade eden Tataroğlu, "Öğrencilere güven aşılanıyor. Burada ürünlerin üzerine fiyatları yazıyor. Biz de ona göre ihtiyacımız olanı alıyor, parasını bırakıyoruz." diye konuştu.