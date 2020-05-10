Bayburt'ta masal kahramanlarının bulunduğu parkta maketler baş kısmından koparıldı - Son Dakika

- Bayburt'ta masal kahramanlarının bulunduğu parkta maketler baş kısmından koparıldı

BAYBURT - Bayburt'ta Dede Korkut hikayelerinin kahramanları Deli Dumrul, Boğaçhan gibi karakterlerin yanı sıra Temel Reis, Keloğlan, Nasreddin Hoca gibi masal kahramanlarının da maketlerinin yer aldığı parkta, maketler baş kısmından kopartıldı. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Bayburt'ta çocukların normal zamanda uğrak yeri olan korona virüs salgını nedeniyle bugünlerde boş kalan Masal Park, saldırıya uğradı. Dede Korkut hikayelerinin kahramanları Deli Dumrul, Boğaçhan gibi karakterlerin yanı sıra Temel Reis, Keloğlan, Nasreddin Hoca gibi Türk kültürünün masal kahramanlarının bir kısmının minyatür maket ve heykellerini bünyesinde barındıran Masal Parkta, bütün maketler baş kısmından koparıldı. Yakın bir zamana kadar bekçi bulundurulan, sonradan bu uygulamadan vazgeçilen park, kentteki diğer tüm çocuk parklarındaki gibi güvenlik kamerasından yoksun.

"Saldırgan akıl hastası"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde parka yapılan saldırının ardından çalışma başlatan güvenlik güçleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli S.K'nın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve raporu olduğu belirlendi. S.K., Samsun'da bulunan bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine gönderildi.