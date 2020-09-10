Bayburt'ta maske zorunluluğu cezai, adli ve idari yaptırımlar eşliğinde uygulanacak - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın ev içerleri hariç olmak üzere ülke geneli tüm alanlarda maske takmayı zorunlu hale getiren genelgesine göre Bayburt'ta korona virüs denetimlerinin cezai, idari ve adli yaptırımlar eşliğinde sıkılaştırılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde artan vaka sayılarının önüne geçilmesi maksadıyla bir dizi yeni önlem alındı. Bakanlığın bu yönde yayımladığı yeni genelgeye göre ülke genelinde ev içerleri hariç olmak üzere tüm alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile tedbirlere ilişkin denetimlerin sıkılaştırılması ve eksiksiz gerçekleştirilmesi istendi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bu kapsamda yaptığı toplantıda maske kullanımını zorunlu hale getiren kararın ülke genelinde olduğu gibi Bayburt'ta da esnetilmeden uygulanacağı açıklandı. Kurulun aldığı karara göre kolluk güçleri tarafından yapılacak denetimlerde yasağa uymayanlara cezai, adli ve idari yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun konu hakkındaki kararı şöyle:

"İlimiz genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmesine,

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Ancak yerel yönetimlerce talep edilmesi halinde konu İl Umumi Hıfzısıhha Kurulumuzca yeniden değerlendirilecektir.

Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, kolluk birimleri ve yerel yönetimler tarafından bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınmasına,

Yukarıda belirtilen tedbire uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - BAYBURT