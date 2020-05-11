Bayburt'ta Mayıs ayında karla mücadele - Son Dakika

Bayburt'ta Mayıs ayında karla mücadele

BAYBURT - Yaz mevsimine sayılı günler kala Bayburt'un yüksek kesimlerinde kıştan kalma günler yaşanıyor. İl Özel İdaresi ekipleri zaman zaman kar ve tipiden kapanan köy yollarını vakit kaybetmeden açıyor.

Bayburt'a 42, Aydıntepe ilçesine 18 kilometre uzaklıkta olan Günbuldu köyünde bahar ayında kış yaşanıyor. Yüksek rakımda bulunması nedeniyle mevsimin neredeyse 7 ayı kar manzarası eksik olmayan Günbuldu köyü yolunda İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması yaptı. Önceki gün yağan kar ve tipi dolayısıyla karla kaplanan köy yolu temizlenerek ulaşımın rahat yapılması sağlandı.

Ekipler karla mücadele çalışmalarını Bayburt - Araklı yolu, Soğanlı Dağı mevkiinde de zaman zaman sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında artacağı bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Bayburt'ta 15, Trabzon'da 17, Rize'de 18, Giresun'da 19, Artvin'de 18, Gümüşhane'de 16 derece olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı ise Kop Kayak Merkezinde eksi 6 derece olarak kaydedildi.