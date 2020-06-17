Bayburt'ta meslek liselerine yönelik iki proje için imzalar atıldı - Son Dakika

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen iki proje için imza töreni düzenlendi.



Ajansa sunulan "Teknolojik Çağın Teknolojik Çırakları" ile "İş Yerinde Öğrenilir" isimli projelere yönelik taraflar arasında sözleşme imzalandı.



Vali Epcim, imza töreninde yaptığı açıklamada geçen yılın Ekim ayında KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında proje çağrısına çıktıklarını hatırlattı. Programa Bayburt'tan sunulan iki projenin kabul edildiğini açıklayan Vali Epcim, "Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait "Teknolojik Çağın Teknolojik Çırakları" projesi Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla yürütülecek. Toplam bütçesi 874 bin lira olan proje tutarının yüzde 71'i KUDADA tarafından karşılanacak." dedi.



Vali Epcim, proje kapsamında meslek liselerinde robotik kodlama, metal işleme, mobilya ve iç mekan tasarımı gibi atölyelerin kurulumunun hedeflendiğini bildirdi. Bu sayede meslek liselerindeki alt yapının güçlendirileceğini kaydeden Vali Epcim, aynı zamanda kalifiye eleman ihtiyacının da karşılanacağını belirtti.



Bir diğer projenin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ile Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığıyla hazırlandığını aktaran Vali Epcim, "İş Yerinde Öğrenilir" isimli projemizin de toplam bütçesi 232 bin lira. Proje ile Maraş işi hediyelik eşya, Bayburt ehramı, geleneksel giyim sanatlarının uygulamalı olarak öğretilmesi amacıyla okulumuzda tam donanımlı el sanatları kurulması planlanıyor." şeklinde konuştu.



Her iki projede emeği geçenlere teşekkür eden Vali Epcim, "Mesleki eğitimin gücünü hafife almamak gerek. Şu anda çok ciddi düzeyde, haftada 300 bin maske üreten meslek liseleri var. Çok ilginç bir konu. Neredeyse bazı ülkeler kadar maske üreten liselerimiz var. Demek ki; isteyince başarılabiliyor." İfadelerini kullandı.



Vali Epcim, ayrıca yeni bir sosyal gelişim projesi hazırlığı içerisinde olduklarına değinerek şu bilgileri paylaştı: "Yaklaşık olarak 2 milyon lira civarında bir proje. Hazırlık süreçleri şu anda devam ediyor. Bayburt'ta tespit ettiğimiz en büyük eksiklerden biri yöresel ürünler satış merkezi gibi kamu destekli bir alanın olmadığı. Böyle bir ihtiyacı bu proje ile giderebiliriz. İkinci olarak da yöresel lezzetler noktasında bir mekan oluşturmak istiyoruz."



İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ise gelinen sürece katkı sunanlara teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın atölyeler üzerinde önemle durduğunu ifade eden Karakaşoğlu, "Herkes bu projelere dört elle sarıldı. Bütün arkadaşlarımız istekli bir şekilde çalışarak bugüne getirdiler. Meslek lisesi atölyeleri Bakanlığımızın özellikle Kovid-19 sürecinde önem verdiği bir konu. Maske üretiminden tutun, dezenfektan üretimine kadar ülkemize birçok katkı sundu bu okullarımız. Meslek liselerimizin gelişimi ve atölyelerimizde çocuklarımızın yeni teknolojilerle tanışması için bu projeler çok önemli. İnşallah bu projelerimiz hayata geçtikten sonra meslek liselerimizde daha nitelikli öğrenciler yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Töreni taraflar arasında imzaların atılmasıyla sona erdi.



Bayburt Valiliği'nde düzenlenen imza törenine Vali Cüneyt Epcim, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Önder Karaoğlu ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. - BAYBURT