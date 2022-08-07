Bisikletiyle kamyonun altına giren çocuk öldü - Son Dakika
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Bisikletiyle kamyonun altına giren çocuk öldü

07.08.2022 09:15
Bisikletiyle kamyonun altına giren çocuk öldü

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında bisikletiyle kamyonetin altında kalan çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında bisikletiyle kamyonetin altında kalan çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Uzungazi Mahallesi, Kazmacı Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Z.D idaresinde ki 69 AAD 879 plakalı kamyonetin altında kalan 9 yaşında ki Y.Ö. isimli çocuk yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdiler. Y.Ö'nün cenazesi Bayburt Devlet Hastenesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BAYBURT

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Kaynak: İHA

Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletiyle kamyonun altına giren çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bisikletiyle kamyonun altına giren çocuk öldü - Son Dakika
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