Bayburt'ta Mhp, 10 Yıl Sonra Kazandı
17 dakika önce
BAYBURT'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre MHP, 10 yıl aradan sonra yeniden kazandı.
BAYBURT'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre MHP, 10 yıl aradan sonra yeniden kazandı. MHP, Bayburt Belediyesi'nin yanı sıra 1 ilçe belediyesini de alırken, AK Parti ise 1 ilçe belediyesini kazandı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci, 10 bin 898 oy ve yüzde 56,52'lik oranla Bayburt Belediye Başkanlığı'na seçildi. AK Parti'nin adayı Fatih Yumak ise kullanılan oyların yüzde 35,80'ini aldı. Bayburt'ta, 2014 seçimlerinde AK Parti'li Mete Memiş'e kaybeden MHP, yüzde 38,72'lik oy oranını bu seçimde 17,8 puan artırdı.
MHP'li Pekmezi, 1999- 2004 yıllarında da Bayburt Belediye Başkanlığı yapmıştı. AK Parti, daha önceki seçimlerde Türkiye genelinde en yüksek oy aldığı illerden olan Bayburt'ta, bu kez kaybetti. Bayburt Belediye Başkanı AK Parti'li Mete Memiş'in 31 Mart yerel seçimi için yeniden aday gösterilmemesi, parti tabanından tepkilere neden olmuş, bazı partililer ise istifa etmişti.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Bayburt'ta kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:
MHP
Bayburt Belediyesi: Hükmü Pekmezci
Aydıntepe: Haşim Şentürk
AK Parti
Demirözü: Arslan Gürer
- Bayburt
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:06 Kaynak: DHA
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