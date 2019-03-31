Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta MHP'li Aday Kazandı, Partililer Kutlama Yaptı

Bayburt'ta MHP'li Aday Kazandı, Partililer Kutlama Yaptı

1 saat önce

Bayburt'da Mahalli İdare Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi adayı Hükmü Pekmezci kazandı.

Bayburt'da Mahalli İdare Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi adayı Hükmü Pekmezci kazandı. MHP'liler kent merkezinde toplanarak kutlama yaptı.

Bayburt'da, resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP'li aday Hükmü Pekmezci, Belediye Başkanı seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Bayburt kent merkezine akın eden MHP'liler, Türk bayraklarıyla cadde ve sokakları doldurarak seçim zaferini kutladı ve Pekmezci için slogan atıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:59 Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Hükmü Pekmezci, MHP, Bayburt, Güncel
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