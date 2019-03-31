Bayburt'ta MHP'li Aday Kazandı, Partililer Kutlama Yaptı
1 saat önce
BAYBURT'da Mahalli İdare Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre başkanlığı kazanan Milliyetçi Hareket Partisi adayı Hükmü Pekmezci'nin destekçileri kent merkezinde toplanarak kutlama yaptı.
BAYBURT'da Mahalli İdare Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre başkanlığı kazanan Milliyetçi Hareket Partisi
adayı Hükmü Pekmezci
'nin destekçileri kent merkezinde toplanarak kutlama yaptı. Bayburt
'da, resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP
'li aday Hükmü Pekmezci, Belediye Başkanı seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Bayburt kent merkezine akın eden MHP'liler, Türk bayraklarıyla cadde ve sokakları doldurarak seçim zaferini kutladı ve Pekmezci için slogan atıldı.
- Bayburt
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:36 Kaynak: DHA
MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
Tüm Dünya Gözünü Ekrem İmamoğlu'na Çevirdi