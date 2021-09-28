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Bayburt'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bayburt'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

28.09.2021 14:44
Bayburt'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı, System.String[]

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aslandede köyünde, Serhat Yılmazoğlu yönetimindeki 69 S 0047 plakalı minibüs ile Ali Rıza Taştan'ın kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil, Minibüs, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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