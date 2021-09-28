Bayburt'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aslandede köyünde, Serhat Yılmazoğlu yönetimindeki 69 S 0047 plakalı minibüs ile Ali Rıza Taştan'ın kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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