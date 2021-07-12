Bayburt'ta mobil sağlık ekipleri yaylalarda Kovid-19 aşısı yapıyor - Son Dakika

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaylada kalan vatandaşlara mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulanıyor.

Yaklaşık 2 bin 400 rakımlı Kuşmer Yaylası'ndaki vatandaşlar, Aydıntepe Toplum Sağlığı Merkezinin mobil ekipleri tarafından aşılanmaya başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında yaylaya giden ekipler, anonslarla vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Yaylada yaşayanlar ve bölgeyi gezmeye gelenler, camiye giderek aşılarını yaptırdı.

Aydıntepe Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. İlknur Öz, AA muhabirine, yazın nüfusun yoğun olduğu yaylalarda vatandaşları aşılamak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kuşmer Yaylası'ndaki 53 vatandaşa aşı yaptıklarını belirten Öz, "Genellikle 3. doz aşılarıydı. Bir tane ilk kez aşı olan vardı. Yani insanlar ilk doz aşılarını genellikle olmuşlar. Ama koruyuculuğu artırmak için 3. doz aşılarını olmak için geldiler. Aşılamaya ilgi beklediğimizden yoğundu. Aşının koruyuculuğunu da biliyorlar. O yüzden hepsi de olmak istedi." dedi.

Öz, vatandaşların aşıdan çekinmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Herkes aşısını olsun ki en azından sonbaharda, kışta artık eski günlerimize dönebilelim." ifadesini kullandı.

Yaz tatilini yaylada geçirdiğini belirten Aynur Küskün ise camiden yapılan anonsu duyunca çok sevindiğini ve aşı alanına gelerek 3. doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Küskün, "Sağlık görevlilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Gerçekten pandemi döneminde çok yoruldular, onlara minnet ve şükran borçluyuz. Bir an önce tüm dünyanın bu salgından kurtulmasını temenni ediyorum. Onun için de tüm vatandaşların aşı olması lazım. Çevremizdeki insanları aşı için yönlendirmeliyiz." diye konuştu.