Bayburt'ta modern canlı hayvan pazarı açıldı - Son Dakika

Bayburt'ta modern canlı hayvan pazarı açıldı

Bayburt'ta modern canlı hayvan pazarı açıldı Bayburt'ta KUDAKA Tarımsal Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yapımı tamamlanan Modern Canlı Hayvan Pazarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Bayburt'ta modern canlı hayvan pazarı açıldı

BAYBURT - Bayburt'ta KUDAKA Tarımsal Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yapımı tamamlanan Modern Canlı Hayvan Pazarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Bayburt - Aydıntepe yolu Güzlük Deresi Mevkii'nde, Tarım Yerleşkesi içerisinde yer alan canlı hayvan pazarı bini büyükbaş, iki bin yüzü küçükbaş olmak üzere toplam 3 bin hayvan kapasitesine sahip. Proje 5 bin 500 metrekarelik açık pazar alanıyla bölgenin en büyüklerinden biri konumunda. Toplam bütçesi 1 milyon 197 bin lira olan proje ikmal ihalelerle 2 milyon 685 bin liraya mal oldu. Projenin 2 milyon liralık kısmı Bayburt Belediyesi, 682 bin liralık kısmı ise KUDAKA tarafından karşılandı.

Açılış töreninde konuşan Vali Epcim, tesisin Bayburt ekonomisine önemli katkılar sağlamasını beklediklerini ifade etti. Büyük yatırım projelerinin Bayburt'ta devam ettiği bir süreç yaşandığına dikkat çeken Vali Epcim, "Bir tarafta korona virüsle mücadele devam ederken, bir taraftan da böyle devasa projelerin açılışını yapmanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Vali Epcim, yatırımın önceki haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Demirözü Barajı Sulaması'yla benzer önemde olduğunu vurguladı. Demirözü Barajı Sulaması ile 112 bin dekar tarım arazisinin sulanabilir hale geldiğini anlatan Vali Epcim: "Demirözü Barajı Sulaması 239 milyon bütçeli dev bir proje. Bu proje sayesinde 112 bin dekar tarım arazisinin sulanabilir hale gelişini kutlamış olduk. Bölge hayvancılığı için çok önemliydi. Hayvancılıktaki ürün desenine uygun bir şekilde üretimi sağlayacak önemli bir yatırımdı. İşte o devasa projeden sonra tarım ve hayvancılık alanında bir diğer büyük proje olan Tarım Yerleşkesi projesi de bir o kadar önemli. Bu projede emeği geçenleri kutluyoruz. " diye konuştu.

Vali Epcim, hayvancılıkta iyi noktalara doğru bir ivmelenme yaşandığını aktararak, ilgili kurumların desteğinin bu noktada önemli olduğuna değindi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin Bayburt ziyaretini anımsatan Vali Epcim, şu değerlendirmelerde bulundu: " Bayburt'a özel destekler sağlanacağını ifade ettiler. Kendileri Bayburt'u koyunculuk alanında pilot il olarak belirledi. Bunun yavaş yavaş üretime dönük bir çalışmayla destekleneceğini ve bu alanda Bayburt'umuzun çok ciddi bir atılım sağlayacağını çok yakın zamanda göreceğiz. Geçen yıl 38 bin olan rakamın şu anda 45 bine ve kademeli olarak daha büyük rakamlara ulaşacağını ümit ediyorum."

"Tarım Yerleşkesi boyutuyla da burada bir kompleks oluşmuş durumda. Sadece hayvancılık değil, hayvancılığın destekçisi tarım alanında da katma değer ve gelir artışı sağlayacağını ümit ediyoruz. Bugün Canlı Hayvan Pazarı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz fakat aynı zamanda sokak hayvanlarının korunmasına yönelik burada bir çalışma devam ediyor. Sokak hayvanlarının korunması, bakım ve rehabilite edilmesi sürecini de destekleyeceğiz. Bunların yanı sıra zahireciliğin geliştirilmesi ve ahırların yapılmasıyla projenin bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum."

Yatırımların devam etmesinin mutluluk verici olduğunu kaydeden Vali Epcim: "Bu projeleri sonuna kadar destekleyerek Bayburt insanımızın yaşam standardını yükseltmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bölgedeki yoğunluğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise tesisin çiftçiler açısından katma değer oluşturacağını söyledi.

Tesisin bir an önce tamamlanmasına yönelik salgın sürecini iyi değerlendirdiklerini aktaran Başkan Pekmezci: "Bayburt'un temelde geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğuna göre bizlerin en büyük arzusu da göreve geldiğimiz andan itibaren bu tarım yerleşkesinin bir an önce tamamlanması adına büyük gayret sarf etmekti. Özellikle Kovid- 19 sürecini en iyi şekilde kullanarak, Türkiye'deki bütün Pazar yerlerinin kapandığı dönemde gayret ederek, burayı bugün sizlerin, Bayburt halkının ve Bayburt bölgesinin hizmetine sunmanın mutluluğu içerisindeyiz." İfadelerini kullandı.

Başkan Pekmezci sözlerine şu şekilde devam etti: "Bayburt Tarım Yerleşkesi içerisinde bulunan Canlı Hayvan Pazarı, Bayburt'a, bölgesine ve hayvan borsasına çok büyük bir destek yapacak konumdadır. Buraya gelen çiftçilerimiz ve celeplerimiz burada alışveriş yaparken kendi ihtiyaçları için de buradaki donatı alanlarından rahatlıkla hizmet alacak konuma getirilmiştir. İnşallah buradaki hizmetler sonrası hemşerilerimiz bol kazançlı günler görecekler. Bizlerde bundan büyük mutluluk duyarız."

"Şu an bulunduğumuz bu alan üzerinde sol tarafımızda biraz ileride Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon bakım merkezi çalışması tamamlandı. İhalesi yapıldı. Yakın bir zamanda hemen yanı başımızda o tesisi de hizmete açacağız. Hemen yanı başımızda bir kesimhanemiz var. Haziran ayının başında Yaklaşık 2 milyon 400 bin lira bedelle ihalesi yapıldı. Yer teslimi yaptık. Yakında da kesimhaneyi Bayburt halkının hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız."

Başkan Pekmezci çalışmalarda emeği geçenlere Bayburt halkı adına şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Epcim daha sonra tesis içerisinde incelemelerde bulunarak Başkan Pekmezci'den bilgi aldı.

Törene Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Necip Erel, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Bayburt Group A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şentürk, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayburt'ta modern canlı hayvan pazarı açıldı

Demirözü, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 04:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta modern canlı hayvan pazarı açıldı - Son Dakika

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