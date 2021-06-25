Nehir kenarına düşen otomobil, duvar ile ağaç arasına sıkıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücü ile araçta bulunan Seda Kaplan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaleardı Mahallesi Süleymaniye Caddesi'nde Kaan Kaplan yönetimindeki 61 EE 121 plakalı otomobil, çarptığı korkulukları kırdıktan sonra yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek istinat duvarı ile ağaç arasında sıkıştı.

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