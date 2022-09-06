Nüfus müdürlüğü memuru, yaşlı kadını 1. kattaki müdürlük ofisine sırtında taşıdı - Son Dakika
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Nüfus müdürlüğü memuru, yaşlı kadını 1. kattaki müdürlük ofisine sırtında taşıdı

06.09.2022 17:06
Nüfus müdürlüğü memuru, yaşlı kadını 1. kattaki müdürlük ofisine sırtında taşıdı

Bayburt'ta, nüfus müdürlüğüne kimlik çıkarmak için gelen 97 yaşındaki kadını, bir personel sırtında taşıyarak binanın birinci katındaki kuruma çıkardı.

Bayburt'ta, nüfus müdürlüğüne kimlik çıkarmak için gelen 97 yaşındaki kadını, bir personel sırtında taşıyarak binanın birinci katındaki kuruma çıkardı.

Kimlik çıkarmak için Demirözü İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelen Sebahat Taşçı, binanın birinci katındaki kuruma ulaşmak için merdivenleri çıkamadı.

Bunun üzerine müdürlükte memur olarak görev yapan Tunay Mutlu, yaşlı kadını sırtına alarak kuruma taşıdı.

Burada işlemleri tamamlanan yaşlı kadının tekrar görevli personel tarafından taşınarak evine ulaşması sağlandı.

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Kaynak: AA

Demirözü, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nüfus müdürlüğü memuru, yaşlı kadını 1. kattaki müdürlük ofisine sırtında taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nüfus müdürlüğü memuru, yaşlı kadını 1. kattaki müdürlük ofisine sırtında taşıdı - Son Dakika
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