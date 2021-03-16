Bayburt'ta ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Bayburt'ta "Bir Zamanlar Bayburt" adıyla ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentin geçmişine ışık tutmak amacıyla düzenlenen yarışmaya amatör ve profesyonel fotoğrafçıların 30 Mart Salı gününe kadar başvurulabileceği belirtildi.

Yarışmaya katılacak kişilerin fotoğraflarını "bbelediye@gmail.com" e-posta adresine veya Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gelerek bizzat gelerek başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Seçici kurul tarafından ilk 4'e giren fotoğrafların ödüllendirileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bayburt'ta fotoğrafın ilk çekildiği tarihten itibaren daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış Bayburt temalı her türlü eski fotoğrafla katılabilecekler. Bayburtluların, Bayburtlu olmanın duyarlılığı ile destek vermeye çağrıldığı bu yarışma sonucunda herkesin kendinden bir parça bulacağı, maziye dalıp gideceği, geçmiş anılarına yolculuk yapacağı, hatıralarla dolu bir eser kazandırılmış olacak. Yarışmada 1. olan fotoğrafın sahibi tam altın, 2. olan fotoğrafın sahibi yarım altın, 3. olan fotoğrafın sahibi çeyrek altın, mansiyon ise gram altın ile ödüllendirilecektir."