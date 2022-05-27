Öğrenciler 450 kilogram atık pili geri dönüşüme kazandırdı

Bayburt'ta öğrenciler tarafından toplanan 450 kilogram atık pil, geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Bayburt Belediyesi ile Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinin (TAP) ortak projesi kapsamında, il genelindeki okullar arasında atık pil yarışması düzenlendi.

Yüzbaşı Şehit Agah İlkokulu, öğrencilerin topladığı 250 kilogram atık pille yarışmanın birincisi oldu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, okul bahçesinde düzenlenen törende, güzel ve anlamlı etkinlikte çocuklarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Ülkenin geleceğinin teminatı olan çocukların anlamlı bir çalışma yaptığının altını çizen Pekmezci, Temizlik İşleri Müdürlüğünün yoğun çalışması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulların gayretiyle Bayburt'ta çok güzel bir çalışma yapıldığını aktardı.

Pekmezci, proje kapsamında 450 kilogram pil toplandığına işaret ederek, kampanyaya destek veren öğrencileri kutladı.

Atık piller, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Hüseyin Küçük, Yüzbaşı Şehit Agah İlkokulu Müdürü Nail Eraslan, öğretmenler ve öğrencilerin de katıldığı törenin ardından, Ankara'daki geri dönüşüm tesisine gönderildi.