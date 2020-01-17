Bayburt'ta öğrenciler karne aldı - Son Dakika

Bayburt'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 13 bin 889 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Vekili Halit Benek, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilere tatillerini dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmeleri tavsiye eden Benek, "İnşallah eğitim hayatınızın diğer safhalarında başarılarınız artarak devam eder. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Ailelerinizden de size anlayış göstermelerini ve destek vermelerini bekliyorum." dedi.

Törene, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Keskin, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu da katıldı.