Bayburt'ta öğrenciler topladıkları çöpleri sanat eserine dönüştürecek

Bayburt'ta çevre bilinci alanında farkındalık yaratmak, çocukları sanat ve yaratıcılıkla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Nehri Sanatla Yıkamak Projesi" kapsamında öğrenciler, Çoruh Nehri etrafında çöp topladı.

Baksı Kültür Sanat Vakfınca başlatılan proje kapsamında, Kurucakol köyü, Kopuz Köprüsü mevkisi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, yaklaşık 5 saat boyunca Çoruh Nehri çevresini tarayarak topladıkları atıkları poşetledi.

Kent genelindeki 10 ortaokuldan toplam 100 öğrenci ile bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla düzenlenen ve 4 gün sürecek etkinlik kapsamında toplanan atıklar, Baksı Müzesi'ne götürülerek buradaki atölyelerde sanat eserine dönüştürülecek.

Proje koordinatörü Zeynep Mutlu, gazetecilere, güncel çevre sorunları arasında önemli yer tutan atıkları sanata dönüştürmeyi hedefleyen "Nehri Sanatla Yıkamak Projesi"nin, sürdürülebilir bir gelecek için hem endüstriyel atık hem de su kaynaklarının temizliği konularına öncelik verdiğini söyledi.

İlk olarak Çoruh Nehri'nin çevresini temizlemeye başladıklarını belirten Mutlu, "Su kaynaklarımız çok önemli ve tükenmeye başladı. 2050 yılına göre bir şekillenme yapıldı suyla ilgili. Her sene sularımızda yüzde 21 oranında bir azalma oluyor ve bu gidişle sularımızı temizleyemezsek susuz kalma riskiyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Mutlu, projeye çocuklarla başlamanın çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, "Çocuklar öğrenirse bütün ülkemize yararı olacağını düşünüyoruz. Nehirlerin ne kadar önemli olduğunu, balıkların nehirlerde daha güzel yaşayabildiğini anlatmak için bugün projemizi başlattık." dedi.

Çöplerden dönüştürülerek öğrenciler tarafından üretilecek eserlerin Bayburt'un Bayraktar köyündeki Baksı Müzesi ile İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Müzesi'nde sergileneceğini aktaran Mutlu, öğrencilere projenin bitimiyle katılım belgesi ve burs verileceğini de sözlerine ekledi.