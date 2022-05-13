Bayburt'ta öğrencilere drone eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt'ta öğrencilere drone eğitimi verildi

13.05.2022 10:43
Bayburt'ta öğrencilere drone eğitimi verildi

Bayburt Jandarma Komutanlığınca lise öğrencilerine drone eğitimi verildi.

Bayburt Jandarma Komutanlığınca lise öğrencilerine drone eğitimi verildi.

Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi Havacılık Kulübü öğrencileri, drone kullanım eğitimine katıldı.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Rüştüoğlu, öğrencilere hava aracı uçuş prensibi, uçuş güvenliği, bakım ve onarım konularında bilgi aktardı.

Öğrenciler, teorik eğitimin ardından uçuşa yasak olmayan bölgede drone kullandı.

Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bilal Şengül de etkinliği takip etti.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta 132 karton kaçak sigara ele geçirildi Kahramanmaraş'ta 132 karton kaçak sigara ele geçirildi Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa

Aydıntepe, Jandarma, Bayburt, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta öğrencilere drone eğitimi verildi - Son Dakika


Son Dakika
10:39 13 Mayıs'ta dolar 15,46 seviyelerinde alıcı buluyor
10:39 Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı
10:37 Terhisine 70 gün kala geminin motor dairesinde ölmüştü! 11 yıl sonra şehit sayıldı
10:30 İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu
10:27 Kılıçdaroğlu'nun "başkanlarımız işlerine odaklansın" açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı
10:23 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Meli Bendeli tüm yaşadıklarını Armağan Çağlayan'a anlattı
10:04 Ev hapsinden kurye kılığında kaçan Pussy Riot lideri Alyokhina: Putin'den korkmuyorum
10:03 Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu
09:59 Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi!
09:58 Kıskançlık krizine giren kadın, makasla kocasının cinsel organını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 10:49:15. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta öğrencilere drone eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement