Bayburt'ta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Bayburt'ta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

6 saat önce

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nün başlattığı çalışma ile seyyar trafik pistinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Bayburt'ta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi, System.String[]

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nün başlattığı çalışma ile seyyar trafik pistinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.


Bayburt Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü personelleri tarafından çocuklara uygulama trafik kuralları öğretiliyor. Polisler çocuklara önce sunum ve broşürlerle kuralları anlatıyor sonra akülü araçlarla trafik işaretlerinin bulunduğu parkurda uygulamayı gösteriyor. Bu proje kapsamında Bayburt Sevgi Çiçeği Anaokulu ile Bayburt Şehit Cem Nuri Başgül İlkokulu öğrencilerine yönelik Şehit Cem Nuri Başgül İlkokulu spor salonuna kurulan seyyar trafik pistinde öğrencilere trafik polisi marifetiyle uygulamalı trafik eğitimi verildi.


Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin yoğun çalışmasıyla yapılan eğitimlerde trafik ışıkları, emniyet kemeri, çocuk koltukları ile ilgili bilgiler verildi. Çocuklar sevdikleri akülü araçlara binerek direksiyon başına geçti. Burada polis nezaretinde uygulaması gereken kuralları yaparak hem eğlendiler hem de trafik işaretlerini öğrendiler. - BAYBURT

Emniyet Müdürlüğü, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
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