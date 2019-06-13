Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta "Öğrenme Şenliği"
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Bayburt'ta "Öğrenme Şenliği"

2 saat önce

Hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanımını destekleyen, Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri kurslarındaki ürünlerin sergilenmesi, bu kurslardaki öğrenme tekniklerinin gösterilmesi ve hayat boyu öğrenme hususunda farkındalık oluşturulması, halkın...

Bayburt'ta
Hayat boyu öğrenme alışkanlığı kazanımını destekleyen, Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri kurslarındaki ürünlerin sergilenmesi, bu kurslardaki öğrenme tekniklerinin gösterilmesi ve hayat boyu öğrenme hususunda farkındalık oluşturulması, halkın öğrenme süreçlerine aktif olarak katılımının sağlanması amacıyla yapılan "Öğrenme Şenliği", Bayburt'ta gerçekleştirildi.

Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şenliğin hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinlikler bütünü olan, bireylerde kendilerini geliştirme konusunda merak ve istek uyandırarak; öğrenmenin eğlenceli olmasını, kişiyi rehabilite eden yönünün fark edilmesini ve bireylerin öğrenme süreçlerine aktif katılmasını sağlamayı amaçlayan bir etkinlik olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunularak el emeği göz nuru eserlerin de sergilendiği stantlar davetliler tarafından gezildi. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:52 Kaynak: İHA
Öğrenme Şenliği, Bayburt, Güncel
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