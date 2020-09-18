Bayburt'ta okullar eğitime hazır - Son Dakika

Bayburt'ta 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında okul girişlerinde dezenfektan ve maske standı oluşturularak sınıflar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dizayn edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, okullarda yapılan çalışmaları inceledi.

Karakaşoğlu, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, 21 Eylül itibariyle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıftaki öğrencilerin eğitime başlayacağını söyledi.

İlk hafta uyum eğitimi uygulanacağını, ardından da derslere başlanacağını aktaran Karakaşoğlu, şunları kaydetti:

"Okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığımız, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ortaklaşa imzaladığı protokol çerçevesinde gerekli hijyen tedbirleri alındı. Bütün okullar temizlenerek dezenfekte edildi. Her sınıfımızda el dezenfektanı ve her öğrencimize ulaşabilecek maskemiz okullarımızda mevcut. Velilerimiz çocuklarını güvenli bir şekilde okullarımıza gönderebilirler. Bu konuda velilerimizin içi rahat olsun. Okullarımız sağlık açısından maske, mesafe, hijyen kurallarına göre dizayn edilmiş ve planlanmıştır. Bu anlamda okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizin tamamını okullarımıza bekliyoruz."