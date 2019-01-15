Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Okullara Kar Tatili

Bayburt'ta Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Bayburt il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Milli Eğitime bağlı ilk, orta ve liseler 16 Ocak Çarşamba günü bir günlüğüne tatil edildi.

Bayburt'ta Okullara Kar Tatili, System.String[]
Bayburt il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Milli Eğitime bağlı ilk, orta ve liseler 16 Ocak Çarşamba günü bir günlüğüne tatil edildi.

Konuyla ilgili Bayburt Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

"Bayburt ilimizin özellikle köy yollarında ulaşımı kesintiye uğratan kuvvetli fırtına, kar yağışı ile aşırı rüzgara bağlı olarak oluşan yoğun tipi nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü il genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir."

Öte yandan Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup vatandaş mahsur kaldı. Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Saruhan ve Ozansu köylerinde taşımalı eğitim alan öğrencilerin de aralarında bulunduğu bir grup vatandaşın mahsur kaldığı bilgisine ulaşıldı. İhbar üzerine kısa sürede harekete geçen İl Özel İdaresi, AFAD ve Jandarma ekipleri, mahsur kalan öğrenci ve vatandaşları kurtardı. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

Bayburt, Güncel
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