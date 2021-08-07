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Bayburt'ta öncelik çocuklar - Son Dakika

Bayburt'ta öncelik çocuklar

07.08.2021 11:27
Bayburt'ta öncelik çocuklar, System.String[]

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuklara dilencilik yaptırılması ve küçük yaşta çalıştırılmasını engellemek amacıyla toplantı düzenlendi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuklara dilencilik yaptırılması ve küçük yaşta çalıştırılmasını engellemek amacıyla toplantı düzenlendi.

Bayburt'ta Dilenen Aileler Mobil Çocuk Toplantısı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Mobil ekip çalışması ile çocukların dilenmesine, çalışmasına engel olmak ve çocukları sokağın tehlikelerinden, risklerinden korumak aynı zamanda onları bu konuda aracı olarak kullanan diğer insanlara gerekli yaptırımlar uygulayabilmek ve uygun sosyal hizmet modellerini belirlemek amaçlanmıştır. Vatandaşlarımızın dini ve toplumsal hassasiyetlerinin istismar edilmemesi, sömürülmemesi ve dilencilik yapılmaması konusunda farkındalık oluşturulması için fikir teatisi yapıldı." denildi. - BAYBURT

Bayburt'ta öncelik çocuklar
Bayburt'ta öncelik çocuklar

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta öncelik çocuklar - Son Dakika


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