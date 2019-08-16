Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta orman yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bayburt'ta orman yangını

1 saat önce

Bayburt'ta öğle saatlerinde başlayıp kısa bir süre kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bayburt'ta orman yangını, System.String[]
Bayburt'ta öğle saatlerinde başlayıp kısa bir süre kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bayburt'un Karşıgeçit köyü ile Yazyurdu köyü arasında bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların fark etmeleri üzerine yangın itfaiye ve Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangının dumanları gökyüzünü kapladı. Ekipler ve vatandaşlar arazöz ile açılan yollardan geçerek, yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Daha sonra sıcak havanın da etkisiyle yangın farklı noktalarda yeniden başladı. Ormanlık alanın büyük bir bölümünü kaplayan yangını söndürmek için gece saatlerinde çalışmalar sürdürülüyor. - BAYBURT
Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, Bayburt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yunanistan'daki orman yangını 3 gündür söndürülemiyor
HATAY - Seyir halindeki tır alev alev yandı Feci olay! Çekicinin halatı koptu, yaşlı adam aracının altında kalarak can verdi İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 02:03:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]