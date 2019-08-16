Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta orman yangını
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Bayburt'ta orman yangını

14 dakika önce

BAYBURT'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazyurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Bayburt'ta orman yangını, System.String[]


BAYBURT'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazyurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı. Bayburt'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazyurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın bir süre sonra yeniden başladı. Arazözlerle karadan müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. Yangın sabaha karşı yeniden kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

- Bayburt
Orman İşletme Müdürlüğü, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:27 Kaynak: DHA
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