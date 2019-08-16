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Bayburt'ta orman yangını

17 dakika önce

Bayburt'ta orman yangını (2)100 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜBayburt'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazkurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan yangın kontrol altına alındı.

Bayburt'ta orman yangını (2)
100 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Bayburt'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazkurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan yangın kontrol altına alındı. Ormanlık alanda 3-4 noktada devam eden yangını soğutma çalışmaları sürerken, arazinin sarp olması nedeniyle arazözlerlerle yangına müdahale edilemedi. Vatandaşlar kazma küreklerle, Orman İşletme Müdürlüğü, Özel İdare ve itfaiye ekiplerine destek vererek yangını söndürmeye çalıştı. Kontrol altına alınan yangında 100 dömüm alan zarar gördü.
Köy sakinlerinden İsmail Tetik, Arazi yapısı nedeniyle arazözler yangın bölgesine gidemiyor. Bizlerde ekiplere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yangın iki gündür sürüyor, kontrol altına alındı. Helikopter desteği olursa tamamen söndürülebilir dedi.
Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:58 Kaynak: DHA
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