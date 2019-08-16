Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta orman yangını (2)
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Bayburt'ta orman yangını (2)

25 dakika önce

100 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜBayburt'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazkurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan yangın kontrol altına alındı.

Bayburt'ta orman yangını (2), System.String[]

100 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Bayburt'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazkurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan yangın kontrol altına alındı. Ormanlık alanda 3-4 noktada devam eden yangını soğutma çalışmaları sürerken, arazinin sarp olması nedeniyle arazözlerle yangına müdahale edilemedi. Vatandaşlar kazma küreklerle ekiplere destek verirken itfaiyenin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Özel İdare ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Kontrol altına alınan yangında 100 dönüm alan zarar gördü. Köyde yaşayan vatandaşlardan İsmail Tetik, "Arazi yapısı nedeniyle arazözler yangın bölgesine gidemiyor. Bizler de ekiplere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yangın iki gündür sürüyor. Kontrol altına alındı. Helikopter desteği olursa tamamen söndürülebilir" dedi.


Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:45 Kaynak: DHA
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