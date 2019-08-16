Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta orman yangınında 100 dönüm alan zarar gördü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bayburt'ta orman yangınında 100 dönüm alan zarar gördü

47 dakika önce

Bayburt'un Karşıgeçit ile Yazkurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda meydana gelen yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

Bayburt'ta orman yangınında 100 dönüm alan zarar gördü, System.String[]
Bayburt'un Karşıgeçit ile Yazkurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda meydana gelen yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

Karşıgeçit ile Yazkurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın bugün kontrol altına alındı. Ormanlık alanda 3-4 noktada devam eden yangını soğutma çalışmaları sürerken, arazinin sarp olması nedeniyle arazözlerle yangına müdahale edilemedi. Vatandaşlar kazma küreklerle ekiplere destek verirken itfaiyenin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Özel İdare ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Kontrol altına alınan yangında 100 dönüm alan zarar gördü. - BAYBURT
Bayburt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek
İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2) Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 18:45:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta orman yangınında 100 dönüm alan zarar gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]