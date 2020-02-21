Bayburt'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika

Bayburt'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

6 saat önce

Bayburt'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik değerlendirme toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayburt'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı, System.String[]

Bayburt'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik değerlendirme toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığı'nca son dönemlerde ağır kayıplara yol açan otobüs kazalarının önlenmesi, konu hakkında farkındalığın artırılması ile yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Özel otobüs firmaları temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda trafik güvenliği ile yolcu taşımacılığında kullanılan ağır vasıtalara ilişkin tedbir ve denetimler görüşüldü.


Trafik güvenliğinin sadece ilgili kamu kurumlarının sorumluluğuna bırakılacak bir konu olmadığını ifade eden Vali Cüneyt Epcim, konunun soysal, sağlık ve eğitim boyutları olduğuna dikkat çekti. Vali Epcim, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan verilere işaret ederek, "Son iki yılda yapılan sıkı trafik denetimlerinin ardından ölümlü kaza oranlarında yüzde 30'u bulan azalma söz konusu. Trafikte toplu can kayıplarına neden olan kazalar arasında otobüs kazaları ilk sıralarda geliyor. Bu denetimlere ek olarak son dönemde yaşanan otobüs kazalarında yaşanan can kayıpları nedeniyle, kazaların ve can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor" dedi.


Toplantı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan sunumla sona erdi.


Toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Yardımcısı Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, ilgili kamu kurumlarının amirleri ve özel otobüs firmalarının temsilcileri katıldı. - BAYBURT

İçişleri Bakanlığı, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:41 Kaynak: İHA
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