Otomobil ağaçlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Sürücü Saral, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün kardeşleri olduğu öğrenilen Rüştüye Kurşun, Esma Saral ile Necla Köroğlu yaralandı.

Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var