Kaza, Zahit Mahallesi sahil yolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.F. idaresindeki otomobil, önüne çıkan 3 yaşındaki S.U.D. isimli çocuğa çarptı. Anne ve babası aile hekimi olduğu öğrenilen S.U.D. isimli çocuk, kazada ağır yaralandı.
Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.U.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bayburt'ta bir otomobil, bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğa çarparak hayattan kopardı - Son Dakika