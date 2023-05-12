Bayburt'ta bir otomobil, bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğa çarparak hayattan kopardı - Son Dakika
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Bayburt'ta bir otomobil, bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğa çarparak hayattan kopardı

12.05.2023 13:13

Bayburt'ta bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, Zahit Mahallesi sahil yolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.F. idaresindeki otomobil, önüne çıkan 3 yaşındaki S.U.D. isimli çocuğa çarptı. Anne ve babası aile hekimi olduğu öğrenilen S.U.D. isimli çocuk, kazada ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.U.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
Kaynak: İHA
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Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta bir otomobil, bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğa çarparak hayattan kopardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta bir otomobil, bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğa çarparak hayattan kopardı - Son Dakika
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