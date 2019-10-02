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Bayburt'ta otomobil nehre yuvarlandı: 1 yaralı

1 saat önce

Bayburt'ta kontrolden çıkan otomobil Çoruh nehrine yuvarlandı.

Bayburt'ta otomobil nehre yuvarlandı: 1 yaralı, System.String[]

Bayburt'ta kontrolden çıkan otomobil Çoruh nehrine yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.


Kaza, saat 22.40 sıralarında Konursu köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Konursu köyünden Bayburt istikametine gitmekte olan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak Çoruh nehrine yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralanan sürücü, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. - BAYBURT

Bayburt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:18 Kaynak: İHA
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