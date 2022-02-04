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Otomobilin çarptığı genç kız yaralandı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

04.02.2022 16:04

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bayburt- Gümüşhane kara yolu Turgut Özal Bulvarı'nda, M.D. idaresindeki 06 DY 1944 plakalı otomobil, dolmuştan indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen A.A'ya (19) çarptı.

Yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Sürücü M.D. ise gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, olay yeri yakınındaki otogarın güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin çarptığı genç kız yaralandı
Otomobilin çarptığı genç kız yaralandı
Otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

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Turgut Özal Bulvarı, Gümüşhane, Otomobil, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı genç kız yaralandı - Son Dakika


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